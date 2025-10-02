Scotiabank Manager ng Produkto Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in Greater Toronto Area sa Scotiabank ay mula CA$116K bawat year para sa L7 hanggang CA$141K bawat year para sa L8. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$124K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
