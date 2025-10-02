Direktoryo ng mga Kumpanya
Scotiabank
Scotiabank Investment Banker Sahod sa New York City Area

Ang median na Investment Banker kompensasyon in New York City Area package sa Scotiabank ay umabot sa $275K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$275K
Antas
L8
Pangunahing Sahod
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Mga taon sa kumpanya
0 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Scotiabank?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Didžiausias atlyginimų paketas Investment Banker pozicijai Scotiabank in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $526,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scotiabank Investment Banker pozicijai in New York City Area yra $250,000.

Iba pang Resources