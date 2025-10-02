Direktoryo ng mga Kumpanya
Scotiabank Siyentipiko ng Data Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Greater Toronto Area sa Scotiabank ay mula CA$116K bawat year para sa L7 hanggang CA$144K bawat year para sa L8. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$121K.

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Ikumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CA$42.2K+ (minsan CA$422K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Siyentipiko ng Data bei Scotiabank in Greater Toronto Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$143,992. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Scotiabank für die Position Siyentipiko ng Data in Greater Toronto Area beträgt CA$123,390.

