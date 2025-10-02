Scotiabank Business Analyst Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Business Analyst kompensasyon in Greater Toronto Area sa Scotiabank ay mula CA$87.3K bawat year para sa L6 hanggang CA$134K bawat year para sa L8. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$99.1K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
