Schibsted Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Oslo Region

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Oslo Region package sa Schibsted ay umabot sa NOK 782K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Schibsted. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Kabuuan bawat taon
NOK 782K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Schibsted?

NOK 1.62M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Schibsted in Greater Oslo Region ay may taunang kabuuang bayad na NOK 913,744. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Schibsted para sa Inhinyero ng Software role in Greater Oslo Region ay NOK 782,078.

