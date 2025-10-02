Direktoryo ng mga Kumpanya
Scale AI
  • Sahod
  • Technical Program Manager

  • Lahat ng Technical Program Manager na Sahod

  • Mexico

Scale AI Technical Program Manager Sahod sa Mexico

Ang Technical Program Manager kompensasyon in Mexico sa Scale AI ay umabot sa MX$1.38M bawat year para sa L4. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scale AI. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.09M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Scale AI, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa Scale AI in Mexico ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$30,091,134. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Scale AI para sa Technical Program Manager role in Mexico ay MXMX$23,042,233.

