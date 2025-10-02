Scale AI Inhinyero ng Software Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Scale AI ay mula $199K bawat year para sa L3 hanggang $405K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $224K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scale AI. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Scale AI, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
