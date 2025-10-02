Direktoryo ng mga Kumpanya
Scale AI
Scale AI Project Manager Sahod sa New York City Area

Huling na-update: 10/2/2025

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Scale AI, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Project Manager sa Scale AI in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $197,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Scale AI para sa Project Manager role in New York City Area ay $140,000.

Iba pang Resources