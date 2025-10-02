Direktoryo ng mga Kumpanya
Sberbank
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Venture Capitalist

  • Lahat ng Venture Capitalist na Sahod

  • Moscow Metro Area

Sberbank Venture Capitalist Sahod sa Moscow Metro Area

Ang average na Venture Capitalist kabuuang kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 4.05M hanggang RUB 5.87M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Venture Capitalist mga submissions sa Sberbank para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

RUB 13.36M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang RUB 2.51M+ (minsan RUB 25.05M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Sberbank?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Venture Capitalist mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Analist

Mga Madalas na Tanong

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Venture Capitalist στην Sberbank in Moscow Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 5,871,183. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sberbank για τον ρόλο Venture Capitalist in Moscow Metro Area είναι RUB 4,045,689.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Sberbank

Kaugnay na mga Kumpanya

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources