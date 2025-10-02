Sberbank Manager ng Software Engineering Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Manager ng Software Engineering kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 4.16M bawat year para sa L12 hanggang RUB 8.2M bawat year para sa L13. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 5.26M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
