Sberbank Inhinyero ng Software Sahod sa Saint Petersburg Metro Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Saint Petersburg Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 1.92M bawat year para sa L7 hanggang RUB 5.62M bawat year para sa L13. Ang median na yearng kompensasyon in Saint Petersburg Metro Area package ay umabot sa RUB 3.34M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
