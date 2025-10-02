Sberbank Manager ng Produkto Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 11.19M bawat year para sa L7 hanggang RUB 16.17M bawat year para sa L14. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 3.85M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
