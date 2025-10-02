Direktoryo ng mga Kumpanya
Sberbank
Sberbank Marketing Sahod sa Moscow Metro Area

Ang median na Marketing kompensasyon in Moscow Metro Area package sa Sberbank ay umabot sa RUB 3.03M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Kabuuan bawat taon
RUB 3.03M
Antas
-
Pangunahing Sahod
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Sberbank?

RUB 13.36M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Sberbank in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 3,724,836. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa Marketing role in Moscow Metro Area ay RUB 3,029,011.

