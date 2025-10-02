Direktoryo ng mga Kumpanya
Sberbank
Sberbank Legal Sahod sa Moscow Metro Area

Ang average na Legal kabuuang kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 3.32M hanggang RUB 4.81M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RUB 3.76M - RUB 4.37M
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
RUB 3.32MRUB 3.76MRUB 4.37MRUB 4.81M
Karaniwang Range
Posibleng Range

RUB 13.36M

Ano ang mga antas ng karera sa Sberbank?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Legal sa Sberbank in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 4,814,793. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa Legal role in Moscow Metro Area ay RUB 3,317,757.

