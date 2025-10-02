Sberbank Information Technologist (IT) Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Information Technologist (IT) kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 1.63M bawat year para sa L7 hanggang RUB 2.48M bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 2.11M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
