Sberbank Siyentipiko ng Data Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 1.8M bawat year para sa L7 hanggang RUB 6.45M bawat year para sa L13. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 4.1M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
