Sberbank Data Analyst Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Data Analyst kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 1.57M bawat year para sa L7 hanggang RUB 4.94M bawat year para sa L11. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 2.83M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
