Sberbank Data Analyst Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Data Analyst kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 1.57M bawat year para sa L7 hanggang RUB 4.94M bawat year para sa L11. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 2.83M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
RUB 13.36M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Data Analyst at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,345,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Data Analyst role in Moscow Metro Area is RUB 2,256,989.

Iba pang Resources