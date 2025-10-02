Sberbank Business Analyst Sahod sa Moscow Metro Area

Ang Business Analyst kompensasyon in Moscow Metro Area sa Sberbank ay mula RUB 1.98M bawat year para sa L7 hanggang RUB 4.19M bawat year para sa L11. Ang median na yearng kompensasyon in Moscow Metro Area package ay umabot sa RUB 2.63M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sberbank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
