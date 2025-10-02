Direktoryo ng mga Kumpanya
Sauce Labs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs Inhinyero ng Software Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area package sa Sauce Labs ay umabot sa PLN 355K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sauce Labs. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kabuuan bawat taon
PLN 355K
Antas
Staff
Pangunahing Sahod
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Sauce Labs?

PLN 600K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang PLN 113K+ (minsan PLN 1.13M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 524,376. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sauce Labs para sa Inhinyero ng Software role in Warsaw Metropolitan Area ay PLN 330,524.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Sauce Labs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Shield AI
  • Virtusa
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources