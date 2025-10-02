Direktoryo ng mga Kumpanya
SatSure
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Disenyor ng Produkto

  • Lahat ng Disenyor ng Produkto na Sahod

  • Greater Bengaluru

SatSure Disenyor ng Produkto Sahod sa Greater Bengaluru

Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in Greater Bengaluru sa SatSure ay mula ₹1.15M hanggang ₹1.63M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SatSure. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.3M - ₹1.55M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.15M₹1.3M₹1.55M₹1.63M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Disenyor ng Produkto mga submissions sa SatSure para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹13.95M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.61M+ (minsan ₹26.15M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa SatSure?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Disenyor ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Disenyor ng Produkto at SatSure in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,631,062. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SatSure for the Disenyor ng Produkto role in Greater Bengaluru is ₹1,148,835.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SatSure

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Apple
  • SoFi
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources