SAP Mga Sweldo

Ang sahod ng SAP ay mula $23,270 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Copywriter in India sa mababang hanay hanggang $487,550 para sa isang Manager ng Operasyon ng Negosyo in Germany sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SAP. Huling na-update: 11/15/2025

Inhinyero ng Software
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Prontend na Sopwer na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Produksyon na Sopwer na Inhinyero

DebOps na Inhinyero

EyAy na Inhinyero

Disenyer ng Produkto
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

YuEks Disenyer

Benta
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Akawnt na Ehekutibo

Siyentipiko ng Data
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Manager ng Produkto
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arkitekto ng Solusyon
T3 $46K
T4 $74.9K

Data na Arkitekto

Klawd na Arkitekto

Manager ng Inhinyeryang Software
Median $78.4K
Konsultant sa Pamamahala
Median $82.5K
Manager ng Proyekto
Median $143K
Tagumpay ng Customer
Median $128K
Manager ng Programang Teknikal
Median $120K
Human Resources
Median $57.7K
Inhinyero ng Benta
Median $114K
Analista ng Negosyo
Median $74.9K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
Median $82.8K
Accountant
$39.1K
Katulong sa Administrasyon
$74.5K
Operasyon ng Negosyo
$162K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$488K
Pag-unlad ng Negosyo
$40.9K
Punong Staff
$160K
Copywriter
$23.3K
Serbisyo sa Customer
$76.5K
Operasyon ng Serbisyo sa Customer
$53.8K
Analista ng Data
$110K
Manager ng Data Science
$238K
Manager ng Facilities
$80K
Disenyer ng Graphics
$104K
Inhinyero ng Hardware
$136K
Legal
$271K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$296K
Manager ng Programa
$128K
Rekruter
$199K
Operasyon ng Revenue
$95.2K
Analista ng Cybersecurity
$81.1K
Kabuuang Rewards
$83.3K
Mananaliksik ng UX
$95.3K
Venture Capitalist
$121K
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.4%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa SAP, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)

20%

TAON 1

40%

TAON 2

40%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa SAP, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 40% nag-vest sa 2nd-TAON (40.00% taunan)

  • 40% nag-vest sa 3rd-TAON (40.00% taunan)

33%

TAON 1

33%

TAON 2

34%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa SAP, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (8.25% quarterly)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (8.25% quarterly)

  • 34% nag-vest sa 3rd-TAON (8.50% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SAP ay Manager ng Operasyon ng Negosyo at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $487,550. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SAP ay $114,363.

