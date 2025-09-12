Direktoryo ng mga Kumpanya
Santander
Santander Mga Sweldo

Ang sahod ng Santander ay mula $27,604 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $355,215 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Santander. Huling na-update: 11/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Accountant
$31.9K
Siyentipiko ng Data
$27.6K
Analista ng Pananalapi
$32.3K

Bangkero sa Pamumuhunan
$59.4K
Konsultant sa Pamamahala
$355K
Manager ng Produkto
$76.2K
Inhinyero ng Software
$43.1K
Manager ng Inhinyeryang Software
$218K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Santander ay Konsultant sa Pamamahala at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $355,215. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Santander ay $51,236.

