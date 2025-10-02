Direktoryo ng mga Kumpanya
Santander Bank
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Madrid Metropolitan Area

Santander Bank Inhinyero ng Software Sahod sa Madrid Metropolitan Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Madrid Metropolitan Area package sa Santander Bank ay umabot sa €41.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Santander Bank. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Kabuuan bawat taon
€41.5K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2-4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Santander Bank?

€142K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang €26.6K+ (minsan €266K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Santander Bank in Madrid Metropolitan Area의 Inhinyero ng Software에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 €63,151입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Santander Bank의 Inhinyero ng Software 직무 in Madrid Metropolitan Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 €41,508입니다.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Santander Bank

Kaugnay na mga Kumpanya

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources