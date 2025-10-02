Direktoryo ng mga Kumpanya
S&P Global
S&P Global Manager ng Software Engineering Sahod sa New York City Area

Ang median na Manager ng Software Engineering kompensasyon in New York City Area package sa S&P Global ay umabot sa $305K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng S&P Global. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$305K
Antas
L14
Pangunahing Sahod
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$100K
Mga taon sa kumpanya
10 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa S&P Global?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa S&P Global, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa S&P Global in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $465,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa S&P Global para sa Manager ng Software Engineering role in New York City Area ay $255,000.

