S&P Global Inhinyero ng Software Sahod sa United States

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa S&P Global ay mula $125K bawat year para sa L8 hanggang $284K bawat year para sa L13. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $138K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng S&P Global. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa S&P Global, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
