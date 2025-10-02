S&P Global Inhinyero ng Software Sahod sa Canada

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa S&P Global ay mula CA$78.3K bawat year para sa L8 hanggang CA$111K bawat year para sa L10. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$96.4K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng S&P Global. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa S&P Global, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
