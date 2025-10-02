Direktoryo ng mga Kumpanya
S&P Global
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Data Analyst

  • Lahat ng Data Analyst na Sahod

  • New York City Area

S&P Global Data Analyst Sahod sa New York City Area

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng S&P Global. Huling na-update: 10/2/2025

Kailangan lang namin ng 4 pa Data Analyst mga submissions sa S&P Global para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa S&P Global, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Data Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Data Analyst at S&P Global in New York City Area sits at a yearly total compensation of $100,800. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Data Analyst role in New York City Area is $80,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa S&P Global

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources