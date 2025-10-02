S&P Global Data Analyst Sahod sa India

Ang median na Data Analyst kompensasyon in India package sa S&P Global ay umabot sa ₹1.05M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng S&P Global. Huling na-update: 10/2/2025
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa S&P Global, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)