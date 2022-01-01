Direktoryo ng mga Kumpanya
S&P Global
S&P Global Mga Sweldo

Ang sahod ng S&P Global ay mula $4,029 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations sa mababang hanay hanggang $335,168 para sa isang Corporate Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng S&P Global. Huling na-update: 10/25/2025

Inhinyero ng Software
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $89.4K
Manager ng Software Engineering
Median $290K

Data Analyst
Median $12K
Siyentipiko ng Data
Median $160K
Business Analyst
Median $170K
Solution Architect
Median $205K

Data Architect

Accountant
$111K
Business Operations
$124K
Corporate Development
$335K
Customer Success
$89.6K
Data Science Manager
$53.8K
Financial Analyst
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Konsultant sa Pamamahala
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketing Operations
$4K
Disenyor ng Produkto
$104K
Program Manager
$52.8K
Project Manager
$55K
Sales
$270K
Sales Engineer
$109K
Technical Program Manager
$155K
Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa S&P Global, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa S&P Global ay Corporate Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $335,168. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa S&P Global ay $89,550.

