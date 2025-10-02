Sandia National Labs Inhinyero ng Software Sahod sa Albuquerque-Santa Fe Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Albuquerque-Santa Fe Area sa Sandia National Labs ay mula $121K bawat year para sa Member of Technical Staff hanggang $169K bawat year para sa Principal Member of Technical Staff. Ang median na yearng kompensasyon in Albuquerque-Santa Fe Area package ay umabot sa $125K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sandia National Labs. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
