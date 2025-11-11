Direktoryo ng mga Kumpanya
Samsung
Inhinyero ng Hardware Antas

L3

Mga Antas sa Samsung

  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
Karaniwan Taunang Kabuuang Kompensasyon
$181,846
Pangunahing Sahod
$154,885
Stock Grant ()
$4,615
Bonus
$22,346
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Paghahabla ng Sahod
