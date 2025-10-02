Salsify Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Boston Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Boston Area sa Salsify ay mula $187K bawat year para sa Senior Software Engineer 3 hanggang $209K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Boston Area package ay umabot sa $205K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Salsify. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Salsify, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)