  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Mexico

SailPoint Inhinyero ng Software Sahod sa Mexico

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Mexico sa SailPoint ay mula MX$1.13M bawat year para sa L3 hanggang MX$1.28M bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Mexico package ay umabot sa MX$1.21M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SailPoint. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Ikumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Entry Level)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
MX$3.09M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa SailPoint, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SailPoint in Mexico ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$32,893,680. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SailPoint para sa Inhinyero ng Software role in Mexico ay MXMX$22,890,882.

Iba pang Resources