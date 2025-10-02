SailPoint Inhinyero ng Software Sahod sa Mexico

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Mexico sa SailPoint ay mula MX$1.13M bawat year para sa L3 hanggang MX$1.28M bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Mexico package ay umabot sa MX$1.21M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SailPoint. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa SailPoint, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)