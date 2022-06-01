Direktoryo ng mga Kumpanya
SADA Mga Sweldo

Ang sahod ng SADA ay mula $21,128 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Copywriter in India sa mababang hanay hanggang $295,515 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SADA. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $202K
Solution Architect
Median $230K
Actuary
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Customer Service
$40.8K
Human Resources
$148K
Disenyor ng Produkto
$101K
Program Manager
$43.4K
Project Manager
$138K
Sales
$179K
Cybersecurity Analyst
$224K
Manager ng Software Engineering
$296K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SADA ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $295,515. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SADA ay $142,973.

