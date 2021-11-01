Direktoryo ng mga Kumpanya
Rosetta.ai
    Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.

    rosetta.ai
    Website
    2018
    Taong Naitatag
    10
    Bilang ng mga Empleyado
    $1M-$10M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

