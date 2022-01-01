Direktoryo ng mga Kumpanya
Root Insurance
Root Insurance Mga Sweldo

Ang sahod ng Root Insurance ay mula $76,500 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $270,970 para sa isang Human Resources sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Root Insurance. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Siyentipiko ng Data
Median $120K
Manager ng Produkto
Median $145K
Inhinyero ng Software
Median $161K

Manager ng Software Engineering
Median $230K
Data Analyst
$76.5K
Graphic Designer
$95.2K
Human Resources
$271K
Marketing
$159K
Mechanical Engineer
$86.7K
Disenyor ng Produkto
$133K
Recruiter
$86.7K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Root Insurance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

