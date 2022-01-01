Direktoryo ng mga Kumpanya
Roche Mga Sweldo

Ang sahod ng Roche ay mula $24,126 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst sa mababang hanay hanggang $331,500 para sa isang Corporate Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Roche. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistician

Manager ng Produkto
Median $196K

Mechanical Engineer
Median $133K
Biomedical Engineer
Median $100K
Project Manager
Median $222K
Manager ng Software Engineering
Median $304K
Technical Program Manager
Median $165K
Accountant
$25.5K
Business Operations
$35.7K
Business Operations Manager
$177K
Business Analyst
$24.1K
Corporate Development
$332K
Customer Service
$48K
Data Science Manager
$264K
Financial Analyst
$131K
Human Resources
$206K
Information Technologist (IT)
$71.6K
Konsultant sa Pamamahala
$85.8K
Marketing
$212K
Disenyor ng Produkto
$69.5K
Program Manager
$209K
Sales
$136K
Sales Engineer
$92.5K
Cybersecurity Analyst
$161K
Solution Architect
$98.2K
Technical Writer
$48K
UX Researcher
$103K
Venture Capitalist
$176K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Roche is Corporate Development at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $148,788.

Iba pang Resources