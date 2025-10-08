Roblox UX Disayner Sahod sa United States

Ang UX Disayner kompensasyon in United States sa Roblox ay mula $189K bawat year para sa IC1 hanggang $470K bawat year para sa IC6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $350K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Roblox. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
45%
TAON 1
35%
TAON 2
20%
TAON 3
Sa Roblox, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
45% nag-vest sa 1st-TAON (11.25% quarterly)
35% nag-vest sa 2nd-TAON (8.75% quarterly)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (5.00% quarterly)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Roblox, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (8.25% quarterly)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (8.25% quarterly)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (8.25% quarterly)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Roblox, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.