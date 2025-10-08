Direktoryo ng mga Kumpanya
Robinhood
Robinhood Backend Software Inhinyero Sahod sa Canada

Ang Backend Software Inhinyero kompensasyon in Canada sa Robinhood ay mula CA$148K bawat year para sa L1 hanggang CA$201K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$209K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Robinhood. Huling na-update: 10/8/2025

Karaniwang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L1
IC3(Entry Level)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
CA$226K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Robinhood, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Robinhood, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Backend Software Inhinyero sa Robinhood in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$225,741. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Robinhood para sa Backend Software Inhinyero role in Canada ay CA$207,991.

