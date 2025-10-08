Robinhood Interaksyong Disayner Sahod sa United States

Ang Interaksyong Disayner kompensasyon in United States sa Robinhood ay umabot sa $368K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $360K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Robinhood. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Robinhood, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
100%
TAON 1
Sa Robinhood, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:
100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)