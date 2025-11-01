Direktoryo ng mga Kumpanya
Robert Walters
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
  • Sahod
  • Rekruter

  • Lahat ng Rekruter na Sahod

Robert Walters Rekruter Sahod

Ang median na Rekruter kompensasyon in Taiwan package sa Robert Walters ay umabot sa NT$1.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Robert Walters. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Kabuuan bawat taon
NT$1.02M
Antas
-
Pangunahing Sahod
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Robert Walters?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Robert Walters in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$2,430,995. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Robert Walters para sa Rekruter role in Taiwan ay NT$813,915.

