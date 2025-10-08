Rivian Manufacturing Engineer Sahod sa United States

Ang Manufacturing Engineer kompensasyon in United States sa Rivian ay mula $69.3K bawat year para sa RIV-3 hanggang $186K bawat year para sa RIV-5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $195K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Rivian. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
50%
TAON 1
50%
TAON 2
Sa Rivian, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:
50% nag-vest sa 1st-TAON (12.50% quarterly)
50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Rivian, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Rivian, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)