Riot Games Bidyo Geym Software Inhinyero Sahod sa United States

Ang Bidyo Geym Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Riot Games ay mula $141K bawat year para sa P1 hanggang $371K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $247K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Riot Games. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
