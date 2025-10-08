Riot Games Pul-Stak Software Inhinyero Sahod

Ang Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Riot Games ay mula $140K bawat year para sa P1 hanggang $292K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $215K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Riot Games. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
