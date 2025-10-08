Direktoryo ng mga Kumpanya
Riot Games
Riot Games Backend Software Inhinyero Sahod sa United States

Ang Backend Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Riot Games ay mula $133K bawat year para sa P1 hanggang $430K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $282K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Riot Games. Huling na-update: 10/8/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Entry Level)
$133K
$121K
$0
$12K
P2
Software Engineer
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
Senior Software Engineer
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
Staff Software Engineer
$305K
$226K
$0
$79.3K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Ano ang mga antas ng karera sa Riot Games?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Backend Software Inhinyero sa Riot Games in United States ay may taunang kabuuang bayad na $430,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Riot Games para sa Backend Software Inhinyero role in United States ay $230,000.

