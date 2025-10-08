Riot Games Backend Software Inhinyero Sahod sa United States

Ang Backend Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Riot Games ay mula $133K bawat year para sa P1 hanggang $430K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $282K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Riot Games. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
