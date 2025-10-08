Riot Games Technical Accountant Sahod sa United States

Ang Technical Accountant kompensasyon in United States sa Riot Games ay mula $179K bawat year para sa P3 hanggang $246K bawat year para sa P4. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Riot Games. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
