Rhenus Mga Sweldo

Ang sahod ng Rhenus ay mula $40,200 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Arkitekto ng Solusyon sa mababang hanay hanggang $92,772 para sa isang Manager ng Data Science sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Rhenus. Huling na-update: 11/29/2025

Accountant
$43.3K
Analista ng Data
$53.3K
Manager ng Data Science
$92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inhinyero ng Software
$59.5K
Arkitekto ng Solusyon
$40.2K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Rhenus ay Manager ng Data Science at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $92,772. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Rhenus ay $53,251.

