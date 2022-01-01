Direktoryo ng mga Kumpanya
Replicated
Replicated Mga Sweldo

Ang sahod ng Replicated ay mula $170,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $245,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Replicated. Huling na-update: 10/24/2025

Inhinyero ng Software
Median $170K
Sales Engineer
$216K
Manager ng Software Engineering
$245K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Replicated, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (1.04% bawat panahon)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (1.04% bawat panahon)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (1.04% bawat panahon)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Replicated ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $245,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Replicated ay $215,761.

