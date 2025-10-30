Remitly Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa Remitly ay mula $102K bawat year para sa L1 hanggang $419K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $174K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Remitly. Huling na-update: 10/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Remitly, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)