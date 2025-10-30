Direktoryo ng mga Kumpanya
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in India sa Reliance Industries Limited ay mula ₹2.19M hanggang ₹3.07M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Reliance Industries Limited. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹2.37M - ₹2.76M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹2.19M₹2.37M₹2.76M₹3.07M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Reliance Industries Limited?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Reliance Industries Limited in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,066,727. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Reliance Industries Limited para sa Marketing role in India ay ₹2,190,520.

Iba pang Resources